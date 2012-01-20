美国与加拿大经济指标预测--1月20日-1月27日****

投行观点： GMS Inc目标价从34美元上调至36美元--巴克莱
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路透1月20日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------1月16日当周------------------------------
1月20日(五)
1200 加拿大CPI(较前月) 12月 -0.1% +0.1%
(较上年同期) +2.8% +2.9%
央行核心CPI(较前月) -0.2% +0.1%
(较上年同期) +2.1% +2.1%
1330 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 11月 +0.5% +0.9%
1500 美国成屋销售年率(万户) 12月 465 442
1530 美国ECRI一周领先指标 1月13日当周 -- 121.2
-----------------------------------1月23日当周------------------------------
1月23日(一)
1330 加拿大领先指标(较前月) 12月 -- +0.8%
1月24日(二)
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 1月21日当周 -- +0.1%
1330 加拿大零售销售(较前月) 11月 -- +1.0%
扣除汽车後零售销售 -- +0.7%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 1月21日当周 -- +2.8%
1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 1月 -- 3
1月25日(三)
1200 美国抵押贷款指数 1月20日当周 -- 816.1
再融资指数 -- 4,500.6
1500 美国成屋待完成销售指数(较前月) 12月 持平 +7.3%
1500 美国联邦住房金融局(FHFA)房价(较前月) 11月 -- -0.2%
1915 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决定 -- 不变 0-0.25%
1月26日(四)
1330 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 12月 -- 负0.37
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月21日当周 -- 35.2
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.9
续请失业金人数(万人) 1月14日当周 -- 343.2
1330 美国耐久财(耐用品)订单 12月 +1.8% +3.7%
扣除运输的耐久财订单 +0.5% +0.3%
扣除国防的耐久财订单 +2.6% +3.7%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- -1.2%
1500 美国新屋销售年率(万户) 12月 32 31.5
1500 美国领先指标 12月 +0.7% +0.5%
1600 美国堪萨斯联邦储备银行制造业指数 1月 -- 负4
1月27日(五)
1330 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第四季初值 +3.0% +1.8%
GDP隐性平减指数 +2.5% +2.6%
最终销售 +3.2% +3.2%
个人消费支出(PCE)物价指数 +2.3% +2.3%
核心PCE物价指数 +2.1% +2.1%
1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 1月终值 -- 74.0
现况分项指数 -- 82.6
预期分项指数 -- 68.4
1530 美国ECRI一周领先指标 1月20日当周 -- --
-- 美国建筑许可年率(万户) 12月修正值 -- 67.9
1600 加拿大预算(亿加元) 11月 -- 赤字21.6 (完)
--编译 杜明霞;审校 张涛
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