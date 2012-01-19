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亚洲 | 2012年 1月 20日 星期五 07:02 BJT

****澳新经济指标预测--1月20日-1月27日****

路透1月20日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------1月16日当周-----------------------------------

1月20日(五)

0030 澳洲进口物价(较前季) 第四季 +1.1% 持平

出口物价(较前季) -2.0% +4.0%

--------------------------------1月23日当周-----------------------------------

1月23日(一)

0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较上季) 第四季 -- +0.6%

(较上年同期) -- +2.7%

1月24日(二)

无重要经济指标公布.

1月25日(三)

0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较上季) 第四季 -- +0.6%

(较上年同期) -- +3.5%

澳洲央行CPI加权中值(较上季) 第四季终值 -- +0.3%

(较上年同期) -- +2.6%

澳洲央行CPI截尾均值(较上季) 第四季终值 -- +0.3%

(较上年同期) -- +2.3%

2000 新西兰央行利率决定 2.5% 2.5%

1月26日(四)

澳洲市场假期

2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元) 12月 逆差1.0 逆差3.08

2011年 顺差6.7 顺差5.6

进口(亿新西兰元) 12月 41.8 42.2

出口(亿新西兰元) 40.4 39.1

1月27日(五)

无主要经济指标公布. (完)

--编译 程琳;审校 徐文焰

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