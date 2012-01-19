澳新经济指标预测--1月20日-1月27日****

中国央行报告： 推动丰富外汇风险对冲工具，推进债券市场对外开放
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透1月20日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------1月16日当周-----------------------------------
1月20日(五)
0030 澳洲进口物价(较前季) 第四季 +1.1% 持平
出口物价(较前季) -2.0% +4.0%
--------------------------------1月23日当周-----------------------------------
1月23日(一)
0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较上季) 第四季 -- +0.6%
(较上年同期) -- +2.7%
1月24日(二)
无重要经济指标公布.
1月25日(三)
0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较上季) 第四季 -- +0.6%
(较上年同期) -- +3.5%
澳洲央行CPI加权中值(较上季) 第四季终值 -- +0.3%
(较上年同期) -- +2.6%
澳洲央行CPI截尾均值(较上季) 第四季终值 -- +0.3%
(较上年同期) -- +2.3%
2000 新西兰央行利率决定 2.5% 2.5%
1月26日(四)
澳洲市场假期
2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元) 12月 逆差1.0 逆差3.08
2011年 顺差6.7 顺差5.6
进口(亿新西兰元) 12月 41.8 42.2
出口(亿新西兰元) 40.4 39.1
1月27日(五)
无主要经济指标公布. (完)
--编译 程琳;审校 徐文焰
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。