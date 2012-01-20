〔金砖国家〕1月19日股汇市收盘纵览

路透1月20日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月19日(周四)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收涨1.07%,报991.38.

中国股市:沪综指收升1.3%,受黄金及有色等个股涨势带动,但成交量则明显萎缩,长假效应令市场交投趋清淡.分析人士预计,随着个股活跃度有所减弱,节前大盘料将窄幅震荡,上档2,350点一线或面临较大压力.沪综指.SSEC收报2,296.075点,涨29.691点或1.31%.沪市A股成交额则萎缩至637亿元人民币,上个交易日为805亿元.[.SSCN]

香港股市:收於两个月高位,金融类股领涨,保险类股表现尤佳,地产类股亦不错,受惠空头回补及多头基金因预期中国市场继续走升而买入.恒生指数.HSI收高1.3%,至19,942.95点.恒生国企指数.HSCE收高1.7%,至11,138.49点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS小幅收跌.美元指数.DXY日趋回落,中间价亦续涨,但在购汇需求驱使下,美元走势依然偏强.而近期离岸人民币与境内价差的扩大化引发投资者的关注.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水221点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3388元.[CNY/CN]

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印度股市:上扬并创六周来最高收盘水准,受助于外资流入增加,因国际货币基金组织(IMF)拟筹资以帮助因应欧债危机,令全球风险偏好改善.指标BSE指数.BSESN收涨1.17%至16,643.74点,为去年12月7日以来最高收盘位,23只成分股上涨.[.BO]

印度汇市:印度卢比兑美元连续第六个交易日上扬,受助于美元资金流入强劲以及国内股市大涨,因IMF将在应对欧债危机中发挥更大作用的消息,令风险偏好改善.卢比兑美元INR=D2收报50.25/26,盘中一度触及去年11月14日以来最高50.07,周三收於50.3750/3850.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,503.890点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高0.96%,报813.78点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.5%,报31.3500卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.11%,报40.4200卢布.

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巴西股市:拉美股市上涨,因美国令人鼓舞的经济数据抵消了希腊可能债务违约以及全球经济放缓的担忧.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收高0.33%至61,926.69点.该指数前三个交易日每天上扬至少1%,本周至今上涨4.62%.营建类股领涨大盘,受助于巴西央行周三下调指标利率50个基点至10.5%.[ID:nL1E8CJBQY]

巴西汇市:拉美货币兑美元走高,因欧洲国家成功标售公债缓解了对该地区问题的担忧,并刺激大宗商品价格上涨.巴西雷亚尔兑美元BRBY收盘持稳於1.7656,本月至今逾5%的涨幅推动相对强弱指标升至六个月最高超买水准.[ID:nL1E8CJ7MU]

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南非股市:约翰内斯堡综合指数.JALSH连续第三天录得纪录收盘高位,小涨0.11%,因全球银行股的普遍涨势提振南非Standard Bank (SBKJ.J)及其他大银行上涨.指标Top-40绩优股指数.JTOPI创11个月最高收盘水准.综合指数收高0.11%至33,586.15点,创纪录收盘新高;盘中一度触及33,656.37点的盘中纪录高位.Top-40绩优股指数收涨0.13%至30,007.86点,为去年2月以来最高收盘位.[ID:nL6E8CJ3GL][.J]

南非汇市:南非兰特兑美元基本守住日内涨幅,之前南非央行总裁Gill Marcus宣布,维持关键回购利率于5.5%不变,符合预期.兰特兑美元ZAR=D3从央行公布决定前的7.9334升至7.9150,1640GMT时,报7.9175,日内上涨0.55%,但脱离稍早触及的两个月新高7.9022.[ID:nL6E8CJ3UG][ZAR/](完)