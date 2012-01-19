版本:
中国
货币新闻 | 2012年 1月 20日 星期五 07:41 BJT

〔路透短观调查〕日本1月制造业景气判断指数连续第二个月为负

路透东京1月20日电---周五公布的路透调查显示,日本制造业者1月对於企业状况仍不乐观,因为欧洲债务危机与全球经济增长放慢令前景蒙阴.

不过根据路透月度调查报告,制造业者三个月後的信心状况料将触底反弹,表明企业预计震後重建支出将支撑日本经济.该报告与日本央行的季度短观调查报告具有高度相关性.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐