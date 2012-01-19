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市场报道 | 2012年 1月 20日 星期五 07:15 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,获益於技术性反弹和美元疲弱

路透1月19日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收高,获益於技术性反弹,农户出售活动减慢,以及现货市场坚挺和美元表现疲弱.

美国农业部(USDA)周四公布报告称,出口商向墨西哥出售了154,700吨美国玉米,向韩国出口了110,000吨玉米.

国际谷物理事会周四将其对2011/12年度全球玉米产量的预估上调了800万吨至8.61亿吨,指因中国和乌克兰丰产.

CBOT-3月玉米合约CH2收高12-1/2美分,报每蒲式耳6.06美元.

今日CBOT玉米预估成交量为352,123口.(完)

--编译 孙茉莉;审校 徐文焰

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