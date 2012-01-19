〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,获益於技术性反弹和美元疲弱

美国农业部(USDA)周四公布报告称,出口商向墨西哥出售了154,700吨美国玉米,向韩国出口了110,000吨玉米.

国际谷物理事会周四将其对2011/12年度全球玉米产量的预估上调了800万吨至8.61亿吨,指因中国和乌克兰丰产.