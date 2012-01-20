〔美股业绩〕谷歌第四季营收和获利均低於华尔街预期,股价骤跌(更新版)

(新增细节)

* 营收和获利均低於预期

* 股价下降9%

* 点击成本下跌8%

路透旧金山1月19日电---谷歌(Google)(GOOG.O)第四季业绩逊於华尔街对节假购物季的过高期望,受欧洲经济困境打压.财报公布後,股价挫跌9%.

这家互联网搜索引擎巨擘的第四季营收和获利均逊於预估,令投资者感到失望.这些投资者原本指望创纪录的美国电子商务业务可以支撑业绩.

该公司股价在盘後交易中骤降至约583美元.

"对谷歌的预期有些过高,主要是因为投资者对美国以外的情势没有一个很好的把握,"Stifel Nicolaus分析师Jordan Rohan表示,"北美仍然强劲,但世界有些地方经济压力很大."

"我认为欧洲,尤其是德国和其他正在实施撙节措施的国家,它们的基本需求疲弱."

不计与合作网站分摊的费用,谷歌第四季净营收为81.3亿美元,上年同期为63.7亿美元.汤森路透I/B/E/S调查显示,分析师此前预计为84亿美元.

谷歌营收曾连续八个季度超过华尔街预期,此次逊於预估的情况十分罕见.

**费用再度增长**

谷歌搜索广告的点击量在去年最後三个月大幅增长,但其向广告商收取的广告费用(点击成本)较第三季下降8%,较上年同期亦下滑8%.

第四季营业费用增长至相当於营收的32%,上年同期为营收的30%.

谷歌周四表示,第四季获利27.1亿美元,或每股盈余(EPS)为8.22美元,上年同期获利25.4亿美元,或EPS为7.81美元.

扣除某些项目,谷歌的EPS为9.50美元,不及预估的10.49美元.

谷歌股价在周四盘後交易中下降9%,报583美元.一些分析师质疑谷歌是否是因为对安卓(Android)手机软件和网络浏览器Chrome等项目投资太多,而损害到获利.

Fort Pitt Capital分析师Kim Forrest表示,"必须问问自己,'钱去哪儿了?花在了什麽地方?'我感觉是用在了Chrome和安卓等平台,及诸如此类的方面."(完)