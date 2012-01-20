中兴通讯称与爱立信相互撤销专利侵权诉讼

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海1月19日电---中国第二大电信设备供应商--中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)周四称，该公司已经与爱立信(ERICb.ST)决定撤销针对对方的专利侵权诉讼。
中兴通讯在深圳证交所发布公告称，爱立信将撤销在英国、德国和意大利对其提起的专利侵权诉讼，中兴也将撤销在中国对爱立信的诉讼。
中兴通讯A股和H股周四重挫，交易员称这与该公司同爱立信的法律纠纷可能拖累其2011年业绩的传言有关。
中兴通讯稍早曾发布公告称，该公司没有宣布过重大事项，否认股价下跌与其和爱立信的法律纠纷有关系。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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