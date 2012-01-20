《美股业绩焦点》英特尔第四季业绩略超预期,新年资本支出大增

(新增细节)

* 第四季营收稍稍超预期

* 第四季GAAP每股盈余为0.64美元

路透旧金山1月19日电---英特尔(INTC.O)第四季业绩略超华尔街预期,因个人电脑市场形势严峻.该芯片制造业巨擘称,正大幅增加资本支出,力求加快进军平板电脑与智能手机领域.

英特尔上月曾警告称,泰国洪灾造成的破坏会打击第四季获利.

雪上加霜的是,英特尔未能立足于智能手机和平板电脑市场,这两个市场目前广泛使用基於ARM HoldingsARM.L节能芯片的处理器.

急於加速研发智能手机和平板电脑芯片的英特尔表示,2012年资本支出将增至125亿美元,上下波动不超过4亿美元.去年其资本支出为107亿美元.

Evercore Partners分析师Patrick Wang指出:"最大的惊人之处就是新年里的资本支出.他们正为赶超对手而投资,不仅要追上现有水平,还要超过他们."

联想(0992.HK)和摩托罗拉移动公司(MMI.N)已达成协议,将在新推出的智能手机中采用英特尔新型Medfield芯片,投资者对消费者反应拭目以待.

英特尔个人电脑客户集团第四季营收增长17%,至90亿美元,数据中心服务器芯片营收增长8%.

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工厂与敏感仪器在泰国洪灾中受损,故零部件短缺情况料将延续至2012年上半年,并影响个人电脑生产.

RBC分析师Doug Freedman称:"上季度他们低估了洪灾的影响.我在想,他们是不是仍在低估泰国洪灾的影响..."