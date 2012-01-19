版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 20日 星期五 07:21 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月19日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 62.01 +1.35 +2.23 5756510

搜狐 (SOHU.O) 59.65 +2.54 +4.45 1372651

网易 (NTES.O) 45.70 +0.63 +1.40 408881

百度 (BIDU.O) 123.62 -2.45 -1.94 10789723

亚信科技 ASIA.O 9.92 +1.32 +15.35 1373273

侨兴环球电话 XING.O 0.74 -0.01 -1.64 215227

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 14.26 +0.43 +3.11 2501840

联电 (UMC.N) 2.49 +0.08 +3.32 1046003

日月光 (ASX.N) 5.08 +0.28 +5.83 517286

矽品精密 (SPIL.O) 5.31 +0.11 +2.12 2048587

和信超媒体 (GIGM.O) 0.93 -0.01 -1.58 247484

友达 (AUO.N) 5.01 +0.03 +0.60 225392

中华电信 (CHT.N) 31.99 +0.45 +1.43 147034

台湾国际航电 (GRMN.O) 42.22 +1.12 +2.73 1271111

香港

中国移动 (CHL.N) 49.36 +0.34 +0.69 161089

中国联通 (CHU.N) 18.81 -0.32 -1.67 321825

中国电信 (CHA.N) 53.26 +1.26 +2.42 35113

中芯国际 (SMI.N) 2.48 -0.03 -1.20 49379

电讯盈科 (PCCWY.PK) 2.95 -0.01 -0.34 500

(完)

--整理 程琳

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐