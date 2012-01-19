《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月19日

中国央行报告： 推动丰富外汇风险对冲工具，推进债券市场对外开放
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 62.01 +1.35 +2.23 5756510
搜狐 (SOHU.O) 59.65 +2.54 +4.45 1372651
网易 (NTES.O) 45.70 +0.63 +1.40 408881
百度 (BIDU.O) 123.62 -2.45 -1.94 10789723
亚信科技 ASIA.O 9.92 +1.32 +15.35 1373273
侨兴环球电话 XING.O 0.74 -0.01 -1.64 215227
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 14.26 +0.43 +3.11 2501840
联电 (UMC.N) 2.49 +0.08 +3.32 1046003
日月光 (ASX.N) 5.08 +0.28 +5.83 517286
矽品精密 (SPIL.O) 5.31 +0.11 +2.12 2048587
和信超媒体 (GIGM.O) 0.93 -0.01 -1.58 247484
友达 (AUO.N) 5.01 +0.03 +0.60 225392
中华电信 (CHT.N) 31.99 +0.45 +1.43 147034
台湾国际航电 (GRMN.O) 42.22 +1.12 +2.73 1271111
香港
中国移动 (CHL.N) 49.36 +0.34 +0.69 161089
中国联通 (CHU.N) 18.81 -0.32 -1.67 321825
中国电信 (CHA.N) 53.26 +1.26 +2.42 35113
中芯国际 (SMI.N) 2.48 -0.03 -1.20 49379
电讯盈科 (PCCWY.PK) 2.95 -0.01 -0.34 500
(完)
--整理 程琳
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。