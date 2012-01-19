〔欧洲金融〕希腊与民间债权人周五将就换债继续磋商,以打破僵局

中国央行报告： 推动丰富外汇风险对冲工具，推进债券市场对外开放
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透伦敦/雅典1月19日电---希腊与民间债权人周四向达成债务互换协议的方向迈进一步,双方均表示谈判已经取得进展并且周五将继续磋商.
"气氛很好,谈判取得了进展,我们明天下午将继续磋商,"希腊财政部长韦尼泽洛斯与国际金融协会(IIF)总裁查尔斯达拉拉(Charles Dallara)会谈後表示.
IIF发布了一份呼应韦尼泽洛斯言论的声明.
接近该谈判的银行家和消息人士表示,可能在未来几天达成协议,尽管之前关於能快速达成结果的预期有些草率.(完)
--编译 杜明霞;审校 张涛
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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