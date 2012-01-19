〔欧洲金融〕希腊与民间债权人周五将就换债继续磋商,以打破僵局

路透伦敦/雅典1月19日电---希腊与民间债权人周四向达成债务互换协议的方向迈进一步,双方均表示谈判已经取得进展并且周五将继续磋商.

"气氛很好,谈判取得了进展,我们明天下午将继续磋商,"希腊财政部长韦尼泽洛斯与国际金融协会(IIF)总裁查尔斯达拉拉(Charles Dallara)会谈後表示.

IIF发布了一份呼应韦尼泽洛斯言论的声明.

接近该谈判的银行家和消息人士表示,可能在未来几天达成协议,尽管之前关於能快速达成结果的预期有些草率.(完)