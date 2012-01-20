〔中港个股〕交通银行香港分行完成港元一年期存款证交易,利率1.8%--IFR

路透1月20日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国交通银行(3328.HK)香港分行完成港元一年期存款证交易，规模9.8亿港元（1.25亿美元），利率在1.8%，相当於Hibor加码约138个基点。

法国巴黎银行(BNPP.PA)负责安排，结算日在1月30日。

交行(601328.SS)在2011年总共通过15笔交易在港元债券市场融资45.5亿港元,而在2012年将有46.55亿港元旧债到期。(完)

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