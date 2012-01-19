《中国报摘》--中国证券报1月20日

* 头版头条:

--1月以来银行信贷投放再现井喷.数据显示,元旦假期後三个工作日,工、农、中、建四大国有银行信贷投放达500亿元人民币,1月前10天四大银行新增信贷达1,100亿元.业内人士估计,1月人民币新增贷款规模或达9,000亿-1万亿元.

* 其他:

--地方养老金入市运作即将拉开帷幕,分析人士表示,已获准转交全国社会保障基金理事会运作的地方养老金及随後有望投资运作的各地基本养老金将参考社保基金投资,主要投资标的包括股票、债券和实业投资.

--业内人士表示,为抑制新股热,下一步新股发行改革的着力点主要是新股价格形成机制,可能借鉴美国资本市场的模式,赋予券商更大配售权.

--工业和信息化部近日密集发布多项十二五(2011-2015年)规划,包括轻工业、纺织工业、医药工业、化纤工业、产业用纺织品、制糖工业、马铃薯加工业等七个.

--记者从国家开发银行[CHDB.UL]年度工作会上获悉,截至2011年末,国开行资产总额突破6万亿元,不良贷款率0.4%,连续27个季度低於1%.

--建设银行(601939.SS)(0939.HK)董事长王洪章表示,2012年建行要严格控制风险,控制"两高一剩"(高污染、高能耗、产能过剩)和房地产贷款,加强政府融资平台风险管理.

--大成基金披露的2011年四季度报告显示,旗下多只持有重庆啤酒(600132.SS)的基金呈现减仓的局面,减持总量逾千万股.重庆啤酒发布业绩预告称,预计去年净利润同比降幅接近50%左右.

--深发展(000001.SZ)和中国平安(601318.SS)(2318.HK)同时公告称,深发展董事会审议通过深发展吸收合并平安银行方案;完成吸收合并後,平安银行将予以注销,深圳发展银行有限公司将更名为平安银行股份有限公司.

--国海证券000750.SS称,拟向包括第一大股东广西投资集团在内的不超过10名特定对象非公开发行至多4.94亿股,发行价不低於10.12元/股,募资至多50亿元,用於增加公司资本金,补充公司营运资金.

--长安汽车(000625.SZ)(200625.SZ)业绩预告显示,经初步估算,2011年公司实现净利润9亿-10亿元,同比减少50.67%-55.60%.(完)

--整理 边竞; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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