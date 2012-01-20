〔中国金融〕1月上旬四大国有银行新增信贷达1,100亿元--报载

路透上海1月20日电---1月银行信贷投放或现井喷.中国证券报周五报导,元旦假期後三个工作日,工行(1398.HK)、农行(1288.HK)、中行(3988.HK)、建行(0939.HK)四大国有银行信贷投放达500亿元人民币,1月前10天四大银行新增信贷达1,100亿元;业内人士估计,1月人民币新增贷款规模或达9,000亿-1万亿元.

报导引述银行业人士透露,日前央行已经允许五大国有商业银行(四大行加交通银行(3328.HK)(601328.SS))在一季度增加信贷投放,额度暂定为同比增加5%.今年央行规定的行业整体信贷安排还是延续去年的四个季度"30%、30%、20%、20%"的节奏.

报导并援引某国有大银行人士指出,去年12月底银行基本上不发放贷款,很多项目贷款的单子压到今年1月初集中放款,这造成新年伊始银行信贷投放激增.

此外,还有银行业人士透露,工(601398.SS)、农(601288.SS)、中(601988.SS)、建(601939.SS)四大行今年新增信贷投放规模分别初步设定为8,500亿元、6,500亿元、6,000亿元和7,500亿元左右.

而2011年初四大银行的新增贷款目标分别为约8,100亿元、6,660亿元、5,300亿元和6,750亿元;与2011年相比,除农行略降外,其他三家银行均有不同程度上升.

不过银行业人士也指出,存贷比和资本充足率掣肘可能会让银行放贷激情有所收敛,存款流失使部分银行存贷比触线,存款成为影响银行放贷的重要因素.

在年末最後一个月的放贷冲刺下,中国去年全年人民币贷款增加7.47万亿元,基本实现市场预计的7.5万亿目标.在货币政策预微调的基调下,货币供应量最低阶段应已过去,今年新增贷款规模有望超过去年.[ID:nCN1325938](完)