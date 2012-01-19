《美债周五展望》公债价格下跌,欧债标售获追捧减弱美债避险买需

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

路透纽约1月19日电---美国公债价格周四下跌,此前法国和西班牙公债标售成功,及投资者对欧元区债务危机的担忧缓减,降低了对避险的美国公债需求.

投资者愈发乐观认为从欧洲央行借来的低成本资金将用来买入欧元区公债,且缓和欧元区国家融资压力.

周四西班牙标售30亿欧元(合38.8亿美元)10年期公债,规模较预期大,且目前融资规模已达到该国2012年借贷需求的19%.法国在其公债标售也筹得约95亿欧元,此为标准普尔摘除法国AAA信贷评级後首次进行公债标售.

"欧洲公债标售结果不错,以及对於希腊能与民间债权人达成某种协议的信心,是推动今日市场走势的两大重要因素."DRW Trading市场分析师Lou Brien说.

指标10年期公债US10YT=RR价格下滑21/32,收益率(殖利率)从周三尾盘的1.90%升至1.97%,因避险买盘减弱.

"大家不那麽担心欧洲方面会传出更加负面的消息."Miller Tabak & Co首席经济分析师Andrew Wilkinson说.

**关注美联储会议**

在欧洲之外,市场愈发期待美国联邦储备理事会(美联储,FED)下周的会议.联储将在是次会议上开始发布每位央行官员的利率预期.

部分分析师还预期,尽管近期数据显示经济增长势头增强,但美联储可能宣布实施新一轮量化宽松,重点将放在抵押支持债券.

Miller Tabak的Wilkinson估计,新的量化宽松规模将约为1万亿(兆)美元,低於2008年底宣布的第一轮1.25万亿量化宽松规模.

"美联储最近一直在强调楼市中存在的问题,称这些问题会拖累整体经济复苏."他说,"虽然经济整体状况有所改善,包括通胀形势稳定以及失业率下降,但这些对美联储来说还不够."

他说,若出台新一轮量化宽松,将有助公债走势,进一步压制长期公债收益率,并推动收益率曲线趋平.

"重点在於,他们确实把希望放在对收益率曲线的调节之上,想彻底消除对利率上升的预期,因为这对於消费者和企业信心均有利."Wilkinson表示.

与此同时,周四标售的150亿美元10年期通胀保值公债(TIPS)获得旺盛需求,TIPS损盈平衡通胀率触及2011年10月以来最高位.

财政部下周将标售990亿美元新的两年期、五年期和七年期公债.

美联储还买入49.3亿美元2018和2019年到期的债券,这是其卖短债买长债计划的一部分.(完)

--编译 利棣儿/徐文焰/肖群英;审校 王洋/程琳

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