《中国报摘》--金融时报1月20日

--中国人民银行领导深入少数民族、边疆和条件艰苦地区及国家级重点贫困县支行,新春慰问基层困难职工.

--中国国家开发银行[CHDB.UL]董事长陈元表示,2012年国开行将继续以市场化方式服务国家发展战略,加大对促进基础设施建设和城市化发展等重点领域和薄弱环节的支持力度.

--中国人保集团发布的最新数据显示,截至2011年底,集团实现总收入2,907.4亿元人民币,同比增长9.8%;总资产达5,856亿元,同比增长32.7%;管理资产规模首次突破万亿元,达到1.2万亿.同时,集团整体盈利和承保盈利均创历史同期最好水平.

--中国国务院已正式批准同意中国华融资产管理公司转型改制实施方案,这标志着中国华融从2012年开始将真正迈入市场化转型发展的历史新阶段.2011年华融公司利润首次突破50亿元,比上年增长148%,连续三年实现利润翻番.(完)