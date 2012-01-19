《中国报摘》--金融时报1月20日

中国央行报告： 推动丰富外汇风险对冲工具，推进债券市场对外开放
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
* 头版头条:
--中国人民银行领导深入少数民族、边疆和条件艰苦地区及国家级重点贫困县支行,新春慰问基层困难职工.
* 其他:
--中国国家开发银行[CHDB.UL]董事长陈元表示,2012年国开行将继续以市场化方式服务国家发展战略,加大对促进基础设施建设和城市化发展等重点领域和薄弱环节的支持力度.
--中国人保集团发布的最新数据显示,截至2011年底,集团实现总收入2,907.4亿元人民币,同比增长9.8%;总资产达5,856亿元,同比增长32.7%;管理资产规模首次突破万亿元,达到1.2万亿.同时,集团整体盈利和承保盈利均创历史同期最好水平.
--中国国务院已正式批准同意中国华融资产管理公司转型改制实施方案,这标志着中国华融从2012年开始将真正迈入市场化转型发展的历史新阶段.2011年华融公司利润首次突破50亿元,比上年增长148%,连续三年实现利润翻番.(完)
--整理 谢衡; 审校 乔艳红
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
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台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。