叙政府军撤离反对派据点 阿盟观察团结束工作

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透贝鲁特1月19日电（记者 Alistair Lyon）---叙利亚民众周四称，该国政府军按照地区停火协议从反政府军占据的扎巴达尼镇（Zabadani）撤离。但在阿盟观察团结束一个月工作期之际，致命的暴力冲突仍在叙利亚其他地区上演。
叙利亚境内据悉又有20人丧生，其中包括两名军方官员，这令阿盟观察团入驻以来已有600余人死亡的数字进一步上升。
一支叛乱武装正在一些地区抢占地盘，这让始於10个月前的和平抗议总统阿萨德统治的运动进一步激化。
据反对派领导人Kamal al-Labwani称，扎巴达尼的居民称在达成结束持续数天冲突的协议後，包围被叛乱武装占据的该镇的政府军队和坦克已经撤离。
Kamal al-Labwani告诉路透，数十辆包围扎巴达尼的装甲车撤离到8公里以外的驻地。
阿盟观察团在叙利亚的工作周四晚间结束，阿盟的外交部长们将於周日召开会议商讨下一步行动。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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