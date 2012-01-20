叙政府军撤离反对派据点 阿盟观察团结束工作

(本文由路透中文网编译提供)

路透贝鲁特1月19日电（记者 Alistair Lyon）---叙利亚民众周四称，该国政府军按照地区停火协议从反政府军占据的扎巴达尼镇（Zabadani）撤离。但在阿盟观察团结束一个月工作期之际，致命的暴力冲突仍在叙利亚其他地区上演。

叙利亚境内据悉又有20人丧生，其中包括两名军方官员，这令阿盟观察团入驻以来已有600余人死亡的数字进一步上升。

一支叛乱武装正在一些地区抢占地盘，这让始於10个月前的和平抗议总统阿萨德统治的运动进一步激化。

据反对派领导人Kamal al-Labwani称，扎巴达尼的居民称在达成结束持续数天冲突的协议後，包围被叛乱武装占据的该镇的政府军队和坦克已经撤离。

Kamal al-Labwani告诉路透，数十辆包围扎巴达尼的装甲车撤离到8公里以外的驻地。

阿盟观察团在叙利亚的工作周四晚间结束，阿盟的外交部长们将於周日召开会议商讨下一步行动。（完）