欧洲经济指标预测--1月20日-1月27日****

投行观点： GMS Inc目标价从34美元上调至36美元--巴克莱
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路透1月20日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------1月16日当周----------------------------------
1月20日(五)
0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 +0.1% +0.1%
(较上年同期) +4.6% +5.2%
0900 意大利工业订单(较前月) 11月 -- -1.6%
(较上年同期) -- -4.8%
0900 意大利工业销售(较前月) 11月 -- +0.1%
(较上年同期) -- +1.1%
0930 英国零售销售(较前月) 12月 +0.6% -0.4%
(较上年同期) +2.4% +0.7%
--------------------------------1月23日当周----------------------------------
1月23日(一)
0745 法国企业景气指数 1月 95 94
1月24日(二)
0758 法国制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 49.30 48.9
服务业PMI 50.4 50.3
综合PMI -- 50.0
0828 德国制造业PMI 1月初值 49.1 48.4
服务业PMI 52.8 52.4
综合PMI -- 51.3
0858 欧元区制造业PMI 1月初值 47.2 46.9
服务业PMI 48.9 48.8
综合PMI 48.4 48.3
0900 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元) 12月 -- 逆差12.0
0930 英国公共部门收支(亿英镑) 12月 -- 短差106.2
公共部门净借款(亿英镑) -- 152.3
1000 欧元区工业订单(较前月) 11月 持平 +1.8%
(较上年同期) +0.5% +1.6%
1月25日(三)
0900 德国Ifo企业景气判断指数 1月 107.6 107.2
现况指数 116.7 116.7
预期指数 98.8 98.4
0900 意大利零售销售(较前月) 11月 -- +0.1%
(较上年同期) -- -1.5%
0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 -- +0.6%
(较上年同期) -- +0.5%
0930 英国央行投票情况(升息-不变-降息) 1月 -- 0-9-0
1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 1月 -- 负23
1月26-31日
0700 德国进口物价(较前月) 12月 持平 +0.4%
(较上年同期) +4.0% +6.0%
1月26日(四)
0700 德国GfK消费者信心指数 2月 5.6 5.6
0745 法国消费者信心指数 1月 80 80
0900 意大利消费者信心指数 1月 92.0 91.6
1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 1月 -- 9
1月27日(五)
0800 瑞士KOF领先指标 1月 负0.20 0.01
0900 欧元区M3货供额三个月移动平均(较上年同期) 12月 -- +2.5%
M3贷供额(较上年同期) +2.1% +2.0%
民间贷款(较上年同期) -- +1.7%(完)
--编译 张涛;审校 程琳
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