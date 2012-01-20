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亚洲 | 2012年 1月 20日 星期五 08:18 BJT

〔韩国股市〕盘初升至五周新高,科技类大盘股领涨

路透首尔1月20日电---韩国股市周五开盘上扬,触及五周新高,追随欧美股市隔夜涨势,并有望扩大周度涨幅.

科技类大盘股引领盘初涨势,三星电子(005930.KS)涨1.68%,LG显示器(034220.KS)升3.11%.

0002GMT,综合股价指数(KOSPI).KS11上扬0.5%至1,924.62点.(完)

--编译 王兴亚;审校 程琳

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