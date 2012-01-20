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亚洲 | 2012年 1月 20日 星期五 08:48 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--1月20日-1月27日

路透1月20日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外,时间均为GMT时间.

日期 时间 国家 规模 发行细节

1/20 0120 日本 约两个月期贴现国库券

1/20 英国 国库券

1/23 1350 法国 BTF国库券

1/23 0700 德国 30亿欧元 12个月期Bubill债券,2013/1/23到期

1/23 1630 美国 13周期国库券

1/23 1630 美国 26周期国库券

1/23 英国 票息3.75%、2052年到期公债

1/24 西班牙 三个月期和六个月期国库券

1/24 1630 美国 四周期国库券

1/24 1800 美国 两年期公债

1/25 日本 三个月期贴现国库券

1/25 0700 德国 30亿欧元 票息3.25%的30年期公债,2042/7/4到期

1/25 加拿大 三年期公债

1/25 1800 美国 五年期公债

1/26 日本 20年期公债

1/26 意大利 CTZ和BTPei债券

1/26 1800 美国 七年期公债

1/27 意大利 六个月期BOT短期国库券

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王翔琼;审校 程琳

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

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