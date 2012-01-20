《中国报摘》--其他报纸重要消息1月20日(I)

**上海证券报**

--中国工业和信息化部发布《医药工业十二五(2011-2015年)发展规划》,规划提出,十二五期间,中国医药工业发展目标包括总产值年均增长20%,工业增加值年均增长16%等.

--工信部发布《轻工业十二五发展规划》,规划提出,十二五期间全部轻工业增加值年均增长9%,生产要素配置进一步优化,产业链配套协作能力增强,经济运行的质量和效益明显提高.

--工信部发布《纺织工业十二五发展规划》,规划提出,十二五期间规模以上纺织企业工业增加值年均增长8%,至十二五末全行业出口总额达到3,000亿美元.

--工信部发布《化纤工业十二五发展规划》,规划提出,十二五化纤工业的市场需求仍有一定增长空间,工业增加值的年均增长目标为8%.

--工信部发布《船舶工业十二五发展规划》,提出环渤海湾、长江三角洲和珠江三角洲造船基地成为世界级造船基地,产业集中度明显提升,前10家造船企业造船完工量占全国总量的70%以上;海洋工程装备制造业销售收入达到2,000亿元以上,国际市场份额超过20%.

--工信部发布《制糖行业十二五发展规划》,其中提出,未来五年制糖业要提高产业集中度,鼓励和支持食糖主产省区的骨干制糖企业实施强强联合、跨地区兼并重组.十二五制糖行业发展的主要目标是:食糖年产量1,600万吨左右,食糖年生产能力达到1,800万吨.

--国家能源局日前透露,2012年中国煤层气(煤矿瓦斯)抽采量将达到155亿立方米,利用量为80亿立方米.

--上海银监局在召开2012年工作会议时指出,今年要加强对重点领域的信贷支持,着力加大对先进制造业和现代服务业的金融支持力度,确保国家已经批准开工的在建续建项目和保障房建设的有效资金需求得到合理满足.

**第一财经日报**

--银监会将适度放松即将实施的新资本监管要求,将允许商业银行将超额的坏账准备金计入风险资本缓冲,同时还会下调个人经营性贷款及小微企业贷款等的风险权重.

--华融资产管理公司总裁赖小民透露,国务院已经正式批准同意华融资产的转型改制实施方案.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 边竞/谢衡; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

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