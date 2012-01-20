〔美股业绩〕IBM公布第四季亮丽业绩,并预计2012年EPS增长10%(更新版)

(新增更多细节和评论)

* 预计2012年EPS至少为14.85美元

* 第四季EPS为4.71美元,分析师预估为4.62美元

* IBM股价盘後上扬2.6%

路透1月19日电---全球最大科技服务公司--国际商业机器(IBM)(IBM.N)公布去年第四季获利超出预期,并预计今年获利增长10%,凸显对全球科技支出的信心.

1月1日就任首席执行官的Ginni Rometty周四在声明中称,"我们第四季的表现强劲,保证了年度每股盈利(EPS)、营收、获利及自由现金流创纪录."

"我们正在实现2015年EPS达到至少20美元的长期计划的道路上稳步前进."

IBM公布,不包括特殊项目,第四季每股获利4.71美元,高於汤森路透I/B/E/S调查得出的每股4.62美元的分析师平均预期.IBM还预计,今年不包括特殊项目的EPS增长10.5%,达到至少14.85美元.

该公司称,第四季营收为295亿美元,高於上年同期的290亿美元,略低於分析师平均预估的297亿美元.

IBM称,未完服务订单为1,410亿美元,经汇率调整後增加50亿美元,第四季签署服务合同204亿美元,预估为201亿美元.

投资者将签约视为未来获利的一个关键指标.但IBM表示,关注焦点应更多放在未完订单额,因其是衡量未来营收的更好指标.

全球范围来看,IBM第四季在北美地区的营收增长3%,欧洲、中东和非洲营收增长1%,亚太地区营收经汇率调整後下降1%,金砖国家(BRIC)营收增加8%.

IBM股价在盘後交易中上涨2.7%至185.50美元,周四常规交易时段报收於180.52美元.(完)