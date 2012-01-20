《全球重要经济事件一览表》--1月20日-1月27日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1月20日(五)

墨西哥城--20国集团(G20)副财长会议(最後一日).

东京--欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)就"恢复金融市场信心"发表演说(0100).

罗马--意大利银行业根据欧洲银行业监管机构建议向该国央行提交资本重组计划的最後期限.

布鲁塞尔--欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)将会见匈牙利救助谈判负责人Tamas Fellegi(1220).

柏林--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)参加European Ideas Network主办的研讨会,主题为:"长期增长:构建欧洲金融市场的稳定与魅力"(1015).

柏林--德国央行理事Andreas Dombret将在欧洲思想网络(European Ideas Network)、中间偏右的智库和欧洲政治基金会(Political Foundations in Europe)举办的一研讨会上发言,主题为"全球金融市场监管:协同贯彻实施与全球公平竞争的必要性"(0830).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议.

1月23日(一)

布鲁塞尔--欧盟财长会议(1600).

东京--日本央行货币政策会议(至1月24日).

雅加达--芬兰负责欧洲事务和对外贸易的部长Alexander Stubb访问印尼(至1月25日).

苏黎世--瑞士央行公布2012年1月的月度统计报告以及银行业统计月报.

英国诺丁汉--英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森将在诺丁汉特伦特大学(Nottingham Trent University)发表演讲(1800).

布鲁塞尔--意大利政府将向欧盟各国财长简要陈述经济措施.

华盛顿--美国能源资料协会(EIA)公布年度能源展望.

1月24日(二)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议(至1月25日).

布鲁塞尔--欧盟财长会议.

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)将公布更新版的世界经济展望、全球金融稳定报告和财政监测报告(1500).

东京--日本央行货币政策会议(最後一日).

东京--日本央行总裁白川方明举行记者会(0630).

伯尔尼--经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚访问瑞士.

伦敦--欧洲复兴开发银行就地区经济展望最新情况举办新闻发布会.

苏黎世--瑞士央行理事丹亭(Jean-Pierre Danthine)发表演讲(0615).

法兰克福--欧洲央行管委会成员暨德国央行总裁魏德曼在德意志交易所新年招待会上发表演讲(1800).

华盛顿--欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫(Jose Manuel Gonzalez-Paramo)在彭博主权债务会议上讲话(1405).

1月25日(三)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决定.美联储主席贝南克随後举行新闻发布会(1915).

瑞士达沃斯--2012年世界经济论坛年会(至1月29日).

东京--日本央行公布月度报告.

伦敦--英国央行公布1月11-12日货币政策委员会(MPC)会议记录.

1月26日(四)

法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议.无利率决定公布.

里斯本--葡萄牙央行公布银行放款调查.

惠灵顿--新西兰央行公布官方指标利率(OCR).

瑞士达沃斯--2012年世界经济论坛年会(第二日)(至1月29日).

1月27日(五)

东京--日本央行公布12月20-21日货币政策会议记录.

瑞士达沃斯--2012年世界经济论坛年会(第三日)(至1月29日).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 杜明霞;审校 程琳

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]