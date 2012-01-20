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亚洲 | 2012年 1月 20日 星期五 08:43 BJT

〔中国个股〕长安汽车预计2011年净利同比大降超五成,受微车销售下降影响

路透上海1月20日电---中国重庆长安汽车股份有限公司(000625.SZ)(200625.SZ)周五发布业绩预告称,公司2011年度合并净利润为约9-10亿元人民币,同比下降50.67%-55.60%,基本每股收益约0.19-0.21元.

公告并称,去年汽车行业整体在持续了两年的高速增长後增速大幅放缓,微车行业整体负增长.因国家鼓励政策退出、部分城市限购以及自身所需调整等多重因素叠加作用,公司2011年微车销售61.23万辆,同比下降28.25%,致使公司业绩受到较大影响.

长安汽车2010年实现净利润20.27亿元,基本每股收益0.42元.

长安汽车A股周四收报4.14元,过去一个月上涨10.11%.(完)

参看相关细节,请点选深圳证券交易所网站(here)

--发稿 冉莹; 审校 黄凯

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