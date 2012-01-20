〔中国个股〕长安汽车预计2011年净利同比大降超五成,受微车销售下降影响

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海1月20日电---中国重庆长安汽车股份有限公司(000625.SZ)(200625.SZ)周五发布业绩预告称,公司2011年度合并净利润为约9-10亿元人民币,同比下降50.67%-55.60%,基本每股收益约0.19-0.21元.
公告并称,去年汽车行业整体在持续了两年的高速增长後增速大幅放缓,微车行业整体负增长.因国家鼓励政策退出、部分城市限购以及自身所需调整等多重因素叠加作用,公司2011年微车销售61.23万辆,同比下降28.25%,致使公司业绩受到较大影响.
长安汽车2010年实现净利润20.27亿元,基本每股收益0.42元.
长安汽车A股周四收报4.14元,过去一个月上涨10.11%.(完)
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--发稿 冉莹; 审校 黄凯
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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