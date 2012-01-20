〔中国数据〕1月汇丰制造业PMI初值环比略升,连续三个月处於收缩区间

路透北京1月20日电---汇丰(HSBC)周五公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的1月初值数据,尽管较上月继续回升,但仍在荣枯分水岭线50下方.制造业活动连续第三个月收缩预示未来经济增长或将进一步放缓.

Markit提供的新闻稿显示,宏观经济先行指标--1月汇丰中国制造业PMI初值为48.8,略高於上月终值48.7,但当月产出指数则较上月有所回落.(图表请点选 r.reuters.com/hyj26s)

"1月中国制造业PMI连续第三个月处於50下方显示,经济增长很可能将进一步放缓",汇丰银行中国区首席经济学家屈宏斌亦指出,此前数据显示,去年四季度国内生产总值(GDP)经季节调整後环比折年率大幅降至三年低位8%.

他并表示,尽管去年12月工业增加值意外回升,但投资及出口领域持续下滑则显示增长面临更多阻力,且制造商很可能将在未来数月中面临去库存压力."我们预计将会有更多政策放松举措出台,以稳定经济增长".

在PMI预览数据中,产出指数较上月回落,新增订单指数则回升.同时,尽管投入价格指数较上月小幅回升,但预计2012年通胀压力亦将较去年大幅缓解.去年12月居民消费价格指数(CPI)涨幅已连续第五个月回落.

此前出炉的中国2011年12月规模以上工业增加值同比增长12.8%,高於11月的12.4%.去年四季度国内生产总值(GDP)CNGDP=ECI同比增长8.9%,全年GDP同比增幅达9.2%.

是次PMI预览数据样本采集自1月9-16日之间.1月PMI终值则定於2月1日发布.

PMI初值数据以每月PMI调查总样本量的85%-90%为依据,力求对PMI最终数据作出准确预告.为反映每月经济运行的趋势,PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响.

由汇丰与Markit联合编制的预览数据基於PMI调查数据的先期分析制作而成,比同月的PMI最终数据提前约一周发布,并早于同类统计数据的公布时间.[ID:nCN1616111](完)