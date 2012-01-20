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亚洲 | 2012年 1月 20日 星期五 08:45 BJT

〔全球金市〕现货金下跌受累于美国疲弱数据,但可能第三周录得涨幅

路透新加坡1月20日电---现货金周五在亚洲市场下跌,因美国疲弱经济数据促使投资者锁定获利,但欧元持稳以及股市扬升或限制跌势.黄金可能连续第三周录得涨幅,为去年11月以来最长连涨期.

0015GMT,现货金XAU=下跌2.55美元,报每盎司1,654.24美元.周四金价曾在1,669美元附近触及12月中以来最高位,随後抹去部分涨幅.金价於去年9月触及约1,920美元的纪录高位.

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