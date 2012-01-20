《中国股市盘前看点》--1月20日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--美国12月成屋销售年率

--美国ECRI一周领先指标

--20国集团(G20)副财长会议(最後一日)

--意大利银行业根据欧洲银行业监管机构建议向该国央行提交资本重组计划的最後期限

**宏观经济和政策面**

--知情人士表示,中国国务院正在审议一项提议,允许养老基金部分配置股票,这或许可让地方政府向国内股市注入最高达570亿美元的资金.[ID:nCN1347514]

--中国证券报周五报导,元旦假期後三个工作日,工、农、中、建四大国有银行信贷投放达500亿元人民币,1月前10天四大银行新增信贷达1,100亿元;业内人士估计,1月人民币新增贷款规模或达9,000亿-1万亿元.[ID:nCN1348830]

**重点行业和公司**

--工信部发布《纺织工业十二五发展规划》,规划提出,十二五期间规模以上纺织企业工业增加值年均增长8%,至十二五末全行业出口总额达到3,000亿美元.

--工信部发布《船舶工业十二五发展规划》,提出环渤海湾、长江三角洲和珠江三角洲造船基地成为世界级造船基地,产业集中度明显提升,前10家造船企业造船完工量占全国总量的70%以上;海洋工程装备制造业销售收入达到2,000亿元以上,国际市场份额超过20%.

--深发展(000001.SZ)和中国平安(601318.SS)(2318.HK)公告称,深发展董事会审议通过深发展吸收合并平安银行方案;完成吸收合并後,平安银行将予以注销,深圳发展银行有限公司将更名为平安银行股份有限公司.

--华夏银行(600015.SS)发布业绩预增公告,预计公司2011年净利润同比增长50%以上,因各项业务发展良好,资产质量提高,中间业务收入增长.[ID:nCN1349036]

--长安汽车(000625.SZ)(200625.SZ)业绩预告称,公司2011年度合并净利润为约9-10亿元,同比下降50.67%-55.60%,基本每股收益约0.19-0.21元.[ID:nCN1348990]

**海外动向**

--美国股市周四连续第三个交易日上涨,受助于美国银行和摩根士丹利业绩乐观,以及美国最新一周初请失业金人数降至近四年低位.道琼工业指数收高45.03点,或0.36%,至12,623.98点.[.NCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC上档2,350点一线或面临较大压力.(完)

--整理 冉莹; 审校 黄凯

中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]

香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]

美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]

台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]

香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]

中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]

香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]

台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]

中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]

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