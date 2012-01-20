〔中股业绩〕华夏银行预计2011年净利增50%以上,因中间业务收入增长等

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透北京1月20日电---中国华夏银行股份有限公司(600015.SS)周五发布业绩预增公告,预计公司2011年净利润同比增长50%以上,因各项业务发展良好,资产质量提高,中间业务收入增长.
2010年该行实现净利59.90亿元人民币,同比增长59.29%;每股收益1.20元.[ID:nCN1702517]
截至2011年三季度末,华夏银行资本充足率为13.06%,核心资本充足率为9.58%2010年末分别为10.58%和6.65%;不良贷款率为0.96%,2010年末为1.18%;拨备覆盖率为300.57%,高於2010年底的209.04%.
华夏银行周四收报11.77元,过去三个月上涨7.69%.(完)
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--发稿 曹巍浩; 审校 乔艳红
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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