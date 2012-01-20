〔中股业绩〕华夏银行预计2011年净利增50%以上,因中间业务收入增长等

2010年该行实现净利59.90亿元人民币,同比增长59.29%;每股收益1.20元.[ID:nCN1702517]

截至2011年三季度末,华夏银行资本充足率为13.06%,核心资本充足率为9.58%2010年末分别为10.58%和6.65%;不良贷款率为0.96%,2010年末为1.18%;拨备覆盖率为300.57%,高於2010年底的209.04%.