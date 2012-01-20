《新兴市场重要经济事件预告》--1月20日-1月27日

(除特别说明,均为GMT时间)

1月20日(五)

墨西哥城--20国集团(G20)财政部副部长会议(最後一日).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构会议.

印度孟买--印度央行副总裁K. C. Chakrabarty出席一个研讨会(1030).

塔林--爱沙尼亚央行副总裁Madis Muller在纪念爱沙尼亚金融监管局成立10周年的研讨会上发表讲话.

塔林-爱沙尼亚央行副总裁Ulo Kaasik和Madis Muller与爱沙尼亚议会欧盟事务委员会举行会议.

布鲁塞尔--欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)将与匈牙利救助谈判负责人Tamas Fellegi会面(1220).

墨西哥城--墨西哥央行发表货币政策声明(1500).

1月22日(日)

马斯喀特--阿曼央行将组织第一届伊斯兰金融与银行业会议(至1月24日).

1月23日(一)

布鲁塞尔--欧盟财长会议(1600).

雅加达--芬兰负责欧洲事务和对外贸易的部长Alexander Stubb访问印尼(至1月25日).

耶路撒冷--以色列央行将公布利率决定.

亚的斯亚贝巴--非盟--第23届常驻代表委员会会议(至1月24日).

巴黎--第四届拉丁美洲和加勒比国际经济论坛.

1月24日(二)

布鲁塞尔--欧盟财长会议.

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)发布世界经济展望报告、全球金融稳定报告和财政监测报告(1500).

印度孟买--印度央行举行2011-12年度第三季货币政策评估会议.

安卡拉--土耳其央行货币政策委员会会议.

华沙--波兰央行货币政策委员会会议(无利率决议公布).

布达佩斯--匈牙利央行议息会议.

华盛顿--加拿大副财长Michael Horgan在彭博社举办的主权债务会议上发表讲话(1630).

1月25日(三)

曼谷--泰国央行货币政策委员会会议.

瑞士达沃斯--2012年世界经济论坛年会(至1月29日).

布加勒斯特--国际货币基金组织代表团访问罗马尼亚,检视其预防性贷款协议(至2月6日).

日内瓦--世界贸易组织贸易政策检讨机构开会,审视沙特(沙乌地)阿拉伯贸易政策(至1月27日).

布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行发表银行业报告(2011年11月).

1月26日(四)

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议,无公布利率计划.

瑞士达沃斯--2012年世界经济论坛年会第二日(至1月29日).

亚的斯亚贝巴--非盟-执行委员会第20届一般会期(至1月27日).

基希讷乌--摩尔多瓦央行举行货币政策会议.

布达佩斯--匈牙利经济部长Gyorgy Matolcsy在议会预算委员会发表有关2012年预算和公共财政状况的证词(1400).

1月27日(五)

布加勒斯特--罗马尼亚央行发布月报终稿.

瑞士达沃斯--2012年世界经济论坛年会第三日(至1月29日).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 杜明霞

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