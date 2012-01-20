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亚洲 | 2012年 1月 20日 星期五 08:50 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元上升,得益於美国银行股业绩以及欧洲顺利标债

路透首尔1月20日电---韩国韩元兑美元KRW=周五早盘小幅上升,此前欧洲成功标债抵消了对於该地区融资成本的忧虑,且美国银行业公布的财报情况良好,提振美股.

0025GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,134.0韩元,周四收报1,137.1.

三年期韩国公债期货3月合约KTBc1跌0.06点至104.39,因风险偏好升温.

0025GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,134.0 1,137.1

日圆/韩元JPYKRW=R 14.6960/7095 14.8235/421

韩国公债期货KTBc1* 104.39 104.45

韩国综合股价指数.KS11 1,926.08 1,914.97

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* 为三年期公债近月期约报价.

(附注: 韩元即港台惯用的韩圜)

(完)

--编译 郑茵;审校 王洋

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