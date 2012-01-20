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亚洲 | 2012年 1月 20日 星期五 08:47 BJT

〔国际油市〕油价持稳,美国汽油库存增多盖过乐观经济数据影响

路透新加坡1月20日电---美国原油期货周五在亚洲盘初持稳,美国汽油库存连续第三周上升,抵消了美国初请失业金人数降至近四年最低引发的乐观情绪.

0018GMT时,美国2月原油期货CLc1持平於每桶100.39美元,稍早曾触及102.06美元盘中高位.该合约将於日内稍候到期,上日结算价连续第二天走软.

布兰特原油期货LCOc1结算价报每桶111.55美元.

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