〔路透调查〕美国经济成长势头在2012年初料有所减弱

* 2012年经济预计平均增长2.2%

* 当年失业率料降至8.5%

* 衰退的可能性降至20%

* 分析师对於美联储推出第三轮量化宽松的可能性看法分歧

路透纽约1月19日电---周四公布的路透调查显示,尽管近期有一系列较好的数据出炉,但预计美国经济在2012年头几个月里成长力道会有所减弱,因此分析师对於美国联邦储备理事会(美联储)是否再度出手刺激经济复苏存在分歧.

路透过去一周访问了逾70位经济分析师.虽然分析师上调了第一季经济增长预期,但他们仍然认为,去年最後一季估计为3%的经济增速恐无法持续.

消费者最近动用储蓄用於支出,但在年初已变得更加节俭,而愈演愈烈的欧元区债务危机仍然是美国乃至全球经济面临的最大风险.

消费支出曾经是美国经济的一个重要支柱,但金融危机让许多美国人背上沉重的债务包袱,投机热过後房屋价格跌去约三分之一,一些人的房产净值变为负值,此後消费支出一蹶不振.

"消费者在第四季动用储蓄用於支出,他们当然不能一直这样下去,"富国银行资深经济分析师Sam Bullard说.

"(对於)消费者而言,未来还有许多风险和挑战.失业率仍然很高,实质收入增长不值一提,因此他们的支出能力没有增加多少."

尽管如此,美国经济今年重新滑入衰退的可能性进一步减小,机率从上月的25%降至20%.

分析师的预估中值显示,第四季国内生产总值(GDP)环比成长年率料为3.0%,今年第一季料降至2.0%.

上述预估值分别高於12月调查时预估的成长2.9%和1.8%.2012年经济年平均增长预估亦从2.1%上修至2.2%.

对於今年谋求竞选连任的美国总统奥巴马来说,如此缓慢的经济成长难以让他感到宽慰,但情况远好於去年,当时大家严重担心经济可能再度陷入衰退.

国会在2011年底同意将薪资税优惠政策延长两个月,经济分析师预计决策者会把这项政策的实施时间延长至年底,但政治僵局也有可能令希望落空.

一些分析师曾警告,过份热衷於削减政府开支可能遏制脆弱的经济复苏.

**联储动向受关注**

美联储今年是否会出台第三轮量化宽松政策,分析师对此存在分歧.55位回应者中有28位表示,美联储将会开始新一轮资产购买行动,对购买规模的预估中值为5,000亿美元.

美联储已购入逾2万亿美元公债和抵押贷款相关债券,以便将借贷成本控制在低位.

央行将在1月底开会,预计会上将透露出更多有关利率走向的讯息,但恐怕不会宣布进一步购买债券.

预计通胀将保持温和,让美联储有充足空间把维持利率在超宽松水准.分析师将第四季通胀率预估由3.4%调降至3.3%,第一季预估也由2.6%下修至2.5%.

今年失业率料将稍有改善,不过仍将处在令人不安的高位.2012年平均失业率料为8.5%,低於前次预估的8.9%.

Bullard认为,由於经济方面的正面消息鼓舞人们回归劳动力大军,因此失业率不大可能稳步下降.(完)