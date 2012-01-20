版本:
中国
市场报道 | 2012年 1月 20日 星期五 09:18 BJT

〔标题新闻〕苹果推出电子教科书软件iBooks 2,冀在教育市场迅速推广其iPad产品

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E8CJ7WF]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐