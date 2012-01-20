〔中国个股〕重庆啤酒预计去年净利减五成,大成四基金减仓逾千万股

路透上海1月20日电---近期因研发生物医药失败而连续跌停的重庆啤酒股份有限公司(600132.SS)周五公告称,预计2011年净利润将同比下降50%左右.另据数据显示,重仓该公司股票的大成基金管理公司旗下四基金在去年四季度已减仓逾1,000万股.

公告显示,由於重啤2010年度业绩中含有处置原石桥铺厂区土地的一次性收益1.73亿元人民币,因此相比2010年度业绩,2011年预计明显下降.同时,其第二大股东嘉士伯啤酒香港公司提议聘请北京一家会计师事务所为公司内部审计机构.

因重庆啤酒发布的乙肝疫苗二期临床B阶段进度情况相关数据低於市场预期,公司股价自12月中旬已连续大跌,累计下跌幅度已逾七成.

据各基金四季报,大成基金公司旗下大成创新成长基金,大成景福基金等四只基金已大幅减仓重庆啤酒.大成公司在四季报中表示,在重庆啤酒的投资上曾获得很高收益,但没有及时适当减持,在後来的下跌过程中对基金净值产生较大冲击.作为基金管理人,需要认真总结和反思.

中国证券报周五报导引述业内人士分析称,嘉士伯香港此番提出派出内审机构,极可能是为了独立核算自身在投资重啤过程中的投资损失.

2010年6月,嘉士伯(Carlsberg)(CARLb.CO)旗下嘉士伯香港以每股40.22元价格收购重啤12.25%股份,令嘉士伯的总持股比例达29.71%,增持价格大大超出预期.该笔投资一度令嘉士伯香港的投资浮盈高达24.39亿元,但目前已浮亏11亿元.

重庆啤酒周四收报21.1元,盘中创下20.16元的一年多新低.(完)