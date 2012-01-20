〔中国汇市〕人民币兑美元窄幅盘整,长假将至市况平稳

* 人民币兑美元早盘窄幅盘整

* 风险偏好提振,中间价小升

* 预计一季度人民币升值幅度相对有限

路透上海1月20日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五早盘窄幅盘整.欧元持续走高提振风险偏好,人民币中间价亦"小踏步"向上.不过农历春节前的最後一个交易日,汇价表现相对平稳.

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.3138元,上日为6.3173元.北京时间上午11:50,人民币兑美元即期报6.3166元,上日收报6.3167元.

上海一银行交易员指出,2012年人民币升值主要受政治力量驱动,而非经济.此外,欧元区复苏缓慢,国内经济仍处於筑底过程中,一季度人民币升值幅度有限.

"一季度升值不是特别明显,但是全年还是有一定幅度的(升值).没有最坏的消息,就是一个比较好消息."上述交易员认为.

此前汇丰公布的宏观经济先行指标--1月汇丰中国制造业PMI初值为48.8,略高於上月终值48.7,但连续第三个月处於收缩区间.[ID:nCN1349422]

离岸市场上,北京时间11:52,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.2954/16元,上日尾盘报6.2950元.海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.2830/60,上日尾盘为6.2820元.

欧元兑美元和日圆周五在亚洲交易时段守在两周高位附近,西班牙和法国成功标债提升风险偏好後,欧元的空头回补涨势得以延续.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 冉莹; 审校 林高丽

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