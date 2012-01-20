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亚洲 | 2012年 1月 20日 星期五 09:07 BJT

〔中股业绩〕光大银行2011年净利润同比增长41.03%至180.38亿元

路透北京1月20日电---中国光大银行股份有限公司(601818.SS)周五发布年度业绩快报称,2011年实现归属於上市公司股东净利润180.38亿元人民币,同比增长41.03%.

　 　　　 　 　 2011年度 2010年度 　同比增减(%)

营业收入(亿元)　 460.29 355.30 29.55

净利润(亿元) 180.38 127.90 41.03

基本每股收益(元) 0.45 0.36 25.00

截至2011年9月末,光大银行资本充足率为10.93%,比2010年末下降0.09个百分点;核心资本充足率为8.24%,比2010年末上升0.09个百分点;不良贷款率为0.65%,比2010年末下降0.10个百分点;不良贷款拨备覆盖率362.91%,比2010年末提高49.53个百分点.

光大银行周四收报2.98元,过去三个月累计小涨0.68%.(完)

参看详情,请点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯

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