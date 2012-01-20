〔中股业绩〕光大银行2011年净利润同比增长41.03%至180.38亿元

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透北京1月20日电---中国光大银行股份有限公司(601818.SS)周五发布年度业绩快报称,2011年实现归属於上市公司股东净利润180.38亿元人民币,同比增长41.03%.
2011年度 2010年度 同比增减(%)
营业收入(亿元) 460.29 355.30 29.55
净利润(亿元) 180.38 127.90 41.03
基本每股收益(元) 0.45 0.36 25.00
截至2011年9月末,光大银行资本充足率为10.93%,比2010年末下降0.09个百分点;核心资本充足率为8.24%,比2010年末上升0.09个百分点;不良贷款率为0.65%,比2010年末下降0.10个百分点;不良贷款拨备覆盖率362.91%,比2010年末提高49.53个百分点.
光大银行周四收报2.98元,过去三个月累计小涨0.68%.(完)
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--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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