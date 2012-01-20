〔中股业绩〕光大银行2011年净利润同比增长41.03%至180.38亿元

截至2011年9月末,光大银行资本充足率为10.93%,比2010年末下降0.09个百分点;核心资本充足率为8.24%,比2010年末上升0.09个百分点;不良贷款率为0.65%,比2010年末下降0.10个百分点;不良贷款拨备覆盖率362.91%,比2010年末提高49.53个百分点.