〔中国个股〕深发展称将吸收合并平安银行,後者少数股东获对价3.37元/股

路透上海1月20日电---中国深圳发展银行股份有限公司(000001.SZ)周五发布董事会决议公告,同意深发展吸收合并平安银行,深发展将就每一平安银行股份支付给少数股东的现金合并对价为3.37元人民币.

公告并称,少数股东有权在股价合并对价申报期内选择股票合并对价,即将其持有的平安银行股份交换为自二级市场购入的深发展股票.交换股份的深发展股价基准为15.45元/股.

而对於吸收合并持有异议的深发展股东,可获得的现金支付对价亦为15.45元/股.

吸收合并後,平安银行将注销法人资格,深发展作为合并完成後的存续公司将承继平安银行的资产及负债等一切相关权利和义务.另外,深发展将更名为"平安银行股份有限公司".

公告指出,"少数股东"不包括有效选择股票合并对价的少数股东和平安银行异议股东.

在平安银行审议本次吸收合并的股东大会上,投赞成票且届时未有效选择股票合并对价的少数股东;投弃权票或未参与投票且届时未有效选择股票合并对价的少数股东;投反对票但不属於"平安银行异议股东"且届时未有效选择股票合并对价的少数股东,均属於现金合并对价股东.

而平安银行异议股东,则指在平安银行的股东大会上反对本次吸收合并,并依照公司法和/或平安银行公司章程的规定要求平安银行收购其股份,且在截至登记时间未有效地撤回该等要求亦未丧失提出该等要求的权利的少数股东.

此前,深发展的第一大股东中国平安(601318.SS)(2318.HK)以平安银行90.75%股份和26.92亿元人民币现金,认购深发展增发的股份,深发展得以持有平安银行90.75%股份.据国内媒体报导,平安银行部分小股东仍不愿意接受深发展稍早提出的现金收购方案.

深发展因筹划与平安银行的吸收合并事项,自上周二起停牌,上周一收报15.78元.(完)

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