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债券 | 2012年 1月 20日 星期五 10:28 BJT

〔路透调查〕欧元区衰退料持续至2012下半年,全年料萎缩0.3%

路透伦敦1月19日电---路透对分析师的调查显示,欧元区可能陷入温和衰退直至今年下半年,而这个预测的前提假设是,欧元区主权债务危机不会失控.

该地区2012年头几周出现的几丝希望之光,随着标普下调欧元区多国债信评级而变得暗淡,标普称该地区的经济措施中严重缺乏增长策略.

这种观点在路透调查的约50位分析师中也明显得到体现,分析师目前预计2012年欧元区经济将萎缩约0.3%,而仅仅三个月前的预估还是增长0.9%.

分析师预计经济将在2013年复苏,全年增长约1.1%,但仍低於2011年增长1.5%的预估.

本次预估与世界银行周三公布的对2012年的悲观预测大体一致,世行大幅下调对全球经济的增长预测.[ID:nCN1344372]

"欧元区决策者看似无法掌控该地区的债务危机,将使经济增长受到影响,范围也将远远超出欧元区二线国家,"ING集团首席经济学家Mark Cliffe表示.

未来几天希腊与民间债权人的谈判结果会极大影响後续发展.希腊正与民间债权人进行债务谈判,以避免无序违约.对於希腊而言,避免破产的时间只有短短数天,若希腊违约,将使欧洲银行业遭受重创.

当然,也不乏乐观因素.德国经济的韧性可能将阻止欧元区经济下滑得更深,而且欧洲央行对银行业的低息长期贷款似乎已经缓解了货币市场的流动性短缺.(完)

--编译 李春喜;审校 程琳

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