〔路透调查〕欧元区衰退料持续至2012下半年,全年料萎缩0.3%

瑞典央行：决策官员对利率路径的看法莫衷一是--会议记录
路透斯德哥尔摩3月1日 - 瑞典央行周三发布的最新一次会议记录显示，该央行的官员在2月会议上对未来利率持不同的看法，部分官员强调了政治不确定因素可能导致加息进一步推后的风险。
路透伦敦1月19日电---路透对分析师的调查显示,欧元区可能陷入温和衰退直至今年下半年,而这个预测的前提假设是,欧元区主权债务危机不会失控.
该地区2012年头几周出现的几丝希望之光,随着标普下调欧元区多国债信评级而变得暗淡,标普称该地区的经济措施中严重缺乏增长策略.
这种观点在路透调查的约50位分析师中也明显得到体现,分析师目前预计2012年欧元区经济将萎缩约0.3%,而仅仅三个月前的预估还是增长0.9%.
分析师预计经济将在2013年复苏,全年增长约1.1%,但仍低於2011年增长1.5%的预估.
本次预估与世界银行周三公布的对2012年的悲观预测大体一致,世行大幅下调对全球经济的增长预测.[ID:nCN1344372]
"欧元区决策者看似无法掌控该地区的债务危机,将使经济增长受到影响,范围也将远远超出欧元区二线国家,"ING集团首席经济学家Mark Cliffe表示.
未来几天希腊与民间债权人的谈判结果会极大影响後续发展.希腊正与民间债权人进行债务谈判,以避免无序违约.对於希腊而言,避免破产的时间只有短短数天,若希腊违约,将使欧洲银行业遭受重创.
当然,也不乏乐观因素.德国经济的韧性可能将阻止欧元区经济下滑得更深,而且欧洲央行对银行业的低息长期贷款似乎已经缓解了货币市场的流动性短缺.(完)
--编译 李春喜;审校 程琳
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路透3月1日 - 周三公布的数据显示，1月美国小型企业贷款降至三个月最低水平，迹象表明小企业主并不认为未来一年需求会加速，至少目前还不是这样。
路透3月1日 - 周三公布数据显示，意大利2016年经济增速料超过预期，同时公共债务升至纪录新高。 意大利国家统计局公布，2016年国内生产总值(GDP)增长0.9%；2015年修正值为成长0.8%，前值为增长0.7%。 前总理伦齐政府最近一次预估为去年经济增长0.8%。 意大利现政府预计今年经济增长1.0%，基本符合多数独立智库的预估。这样的增速意味着，意大利仍是欧元区经济最低迷的国家之一。 意大利国家统计局称，去年该国预算赤字对GDP的比例为2.4%，位于 欧盟3%上限的下方，与政府的最新目标相符。 2015年预算赤字对GDP的比例修正后为2.7%，初值为2.6%。 不过，意大利国家统计局称，去年意大利公共债务对GDP的比例触及1 32.6%的新高，超过2015年的132.0%。 意大利2015年公共债务对GDP的比例被从132.2%向下修订。 欧盟执委会担心意大利无力控制其债务，已要求该国在4月底前采取 额外再节支34亿欧元的措施。(完)