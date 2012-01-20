〔路透调查〕德国经济第二季料将复苏,摆脱之前两季略微衰退局面

* 德国经济在冬季这半年温和衰退

* 从第二季开始,德国经济料将再度扩张

记者 Cirsten Pahlke/Annika Breidthardt 编译 肖群英

路透柏林1月19日电---周四公布的路透调查显示,德国经济料在冬季略微衰退後,在今年第二季转向温和成长,凸显这个欧洲最大经济体可能比其他国家更容易摆脱欧债危机的影响.

路透过去一周对逾20位分析师的调查显示,分析师对第一季德国经济的预测中值为萎缩0.1%,加上去年第四季下滑,表明德国经济陷入衰退.

但分析师预计,德国经济在第一季之後应会迅速好转,第二季料扩张0.2%,在2013年第三季之前每季增幅或均达到0.4%.

"德国经济在冬季这半年将录得萎缩,"Bankhaus Lampe分析师Alexander Krueger指出."但经济滑坡幅度不大,因此感觉不像是经济衰退,"他并称.

目前在欧元区国家中,德国是唯一保住评级机构标准普尔授予的最高信用评级且未获"负面"展望的国家.

德国评级稳固加上借款成本较低,令该国在化解欧债危机上扮演重要角色.

德国政府周三预料,德国经济在第一季增长0.1%,从而勉强避免陷入衰退.

德国经济部长罗斯勒(Philipp Roesler)本周称,德国经济仍旧畅旺,在冬季动能受创後,将於年内回复较高幅度的成长,并在2013年达到1.6%.

大多数分析师也表示,德国在今年全年滑入经济衰退的可能性很小.

"若在解决欧债危机方面意外失败,德国经济才会发生(全年衰退)的风险,"Merck Finck分析师Josef Kaesmeier指出.

由於德国实施财政紧缩、优质产品需求稳定且竞争力强大帮助该国经受住严峻的全球环境,德国实质经济在摆脱欧元区困境方面的表现要好於其他国家.

对欧元区的调查结果显示,欧元区经济在2011年第四季陷入衰退,在今年上半年仍将处於萎缩状态.

分析师曾预测,去年第四季德国出口略微增长0.1%,今年第一季萎缩,第二季和第三季将分别回升至增长0.6%和1.0%.

德国政府周三公布,历来是德国经济支柱的对外贸易料对今年经济成长构成拖累.预计今年德国出口拖累经济减缓0.3%,而2011年拉动经济增长0.8%.(完)