伊朗称伊科学家遇害可能与联合国泄漏情报有关

(本文由路透中文网编译提供)

路透联合国1月19日电---伊朗周四称，上周暗杀伊朗核科学家艾哈迈迪-罗尚（Mostafa Ahmadi-Roshan）的凶手，可能是利用了从联合国获取的情报。

艾哈迈迪-罗尚1月11日遭暗杀，当时一名骑摩托车的男子将炸弹吸附在他的轿车上，造成车毁人亡。伊朗指责美国和以色列特工是幕後黑手。

伊朗驻联合国副代表埃沙格・哈比卜(Eshagh al-Habib)称，“高度怀疑恐怖分子利用了从联合国机构获取的情报，包括安理会制裁清单以及国际原子能机构与我国核科学家约谈的信息，确定下手目标并实施行动。”

艾哈迈迪-罗尚近期曾与国际原子能机构官员会面。哈比卜对安理会表示：“事实表明，这些联合国机构可能泄漏了关於伊朗核设施和科学家的信息。”

美国否认与伊朗核科学家被害一事有关，并对此事加以谴责，联合国秘书长潘基文亦谴责该事件。本周以色列一名部长表示，伊朗指控以色列与此事有关“毫无依据”。（完）