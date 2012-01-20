〔EIA库存周报〕美国上周原油库存意外下降,因进口大减

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

01/13/12 较上周 较上年 01/13/12 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 330.1 -4.8 -10.6 331.2 -3.4 -4.5

馏分油 145.3 -0.9 -22.1 148.0 0.4 -17.8

汽油 225.3 4.3 -5.6 227.5 3.7 -0.2

取暖油 34.2 -1.9 -12.5 33.3 -2.3 -10.2

新配方(RFG)汽油 0.1 0.1 -0.2 0.3 0.1 -0.1

煤油型航空燃料 42.2 0.9 -0.4 42.3 0.8 -0.8

原油日加工量 14.3 -0.4 0.2 14.6 -0.4 0.2

炼厂产能利用率(%)83.1 -1.7 +0.2 83.7 -1.9 0.7

路透纽约1月19日电---美国能源资料协会(EIA)周四公布的数据显示,上周美国原油库存意外下降,因进口大幅减少.

数据显示,截至1月13日当周,美国原油库存减少340万桶.而路透调查分析师平均预估为增加280万桶.

墨西哥湾沿岸地区原油库存减少450万桶,对此构成最大拖累,因美国总体日均进口量减少了164万桶,至823万桶.

"炼厂目前十分谨慎.在当前需求疲软的环境下,加之出於合理化角度的考量,炼厂不急於大举炼油,"纽约Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示.

炼厂产能利用率下降1.9个百分点至83.7%.其中中西部地区炼厂产能利用率下降5.2%至92.6%.

包括取暖油和柴油在内的馏分油库存增加43.8万桶,主因中部大陆地区馏分油库存增加290万桶,不过远低於分析师平均预估的增加200万桶.馏分油四周平均需求较上年同期减少4.4%.

取暖油库存减少230万桶,主要受累于美国东北部取暖油库存减少196万桶.美国东北部地区是全球最大的取暖油市场.

汽油库存增加370万桶,分析师原先预估为增加260万桶.其中东部海岸和中西部地区汽油库存增加逾100万桶.

过去四周平均汽油需求较上年同期减少6.1%.

芝加哥PFGBest Research分析师Phil Flynn说,"虽然EIA数据显示上周原油库存大减,但市场并未对此有何剧烈反应,因为目前供给多於我们的需求."(完)

--编译 侯向明;审校 王兴亚

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