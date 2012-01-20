〔路透调查〕英国经济目前陷入温和衰退,但料将在第二季恢复温和增长

* 英国经济目前处於温和衰退

* 将在第二季恢复温和增长

* 至少在2013年第三季前都料将维持基准利率不变

路透伦敦1月19日电---路透调查显示,英国经济目前陷入温和衰退,但将在4-6月恢复温和增长,因英国央行维持其超宽松货币政策,而且欧元区料将艰难地摆脱债务危机.

过去一周访问约50名分析师的此份调查显示,分析师的预期中值暗示,本季经济将萎缩0.1%,去年第四季也料萎缩.若果真如此,则满足衰退的技术定义.

分析师的预期中值显示,经济衰退机率为50%,与12月调查报告一致.

"我们预计经济不会大幅放缓,仅会继续疲弱增长.如果我们仍预计欧元区'将勉强挺过债务危机',那麽英国下半年前景看来将改善,"法国巴黎银行的David Tinsley称.

但是,对希腊可能出现无序债务违约,并拖累欧元区加剧动荡的担忧令此观点有所调整.

"经济成长面临的更多迫切威胁大多来自於欧元区,意味着情况在再次变好前可能将变得更加糟糕,但我们相信2012年将迎来拐点,即使标志着又一轮试探性复苏时期的开始,"4CAST的Danielle Haralambous称.

今年国内生产总值(GDP)料将增长0.5%,为30个调查报告中的最低预期,不过经济成长料将在2013年恢复到1.7%水平.

七名预测者预计今年经济将萎缩,而上月报告中仅有四名预测者这麽认为.最悲观的预测者认为,经济料将萎缩1.3%.

报告显示,通胀率料将在今年第四季降至央行设定的2%目标水平,较此前预期的时间早了一个季度.去年12月通胀率为4.2%.

英国央行至少在2013年7月前都料将维持指标利率在0.5%的纪录低位,此外没有分析师认为该央行将在明年之前加息.

分析师还预计,英国央行货币政策委员会(MPC)可能在2月宣布将量化宽松措施规模扩大500亿英镑,最终的支出规模料达3,500亿英镑.(完)