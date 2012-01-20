〔路透调查〕今年日本经济或不容乐观,经济风险上升或促央行放宽政策

* 重建需求将起到温和提振作用

* 工业生产大幅下修,因出口疲弱且日圆升值

* 若市场动荡带来的风险上升,日本央行料进一步放宽政策

路透东京1月19日电---路透调查显示,日本去年3月震後的重建工作在2012年将令经济维持增长势头,但并不像许多人预期的那麽强劲,而且有近三分之一的机率会出现衰退.

欧债危机仍是全球经济面临的最大风险,且对希腊无序违约的忧虑再次升温,这可能进一步冲击日本出口和金融市场走势.

对工业生产的预期大幅下降,因全球需求疲弱且日圆骤升,打压日本出口型经济增长.

"全球经济存在下行风险,尤其是欧洲,"NLI Research Institute一位资深分析师Taro Saito表示."我们可能调降对日本的经济成长预估,这要取决於这种风险可能会对重建带来的正面效应的抹杀程度."

去年4月,路透进行的首次震後调查显示,分析师乐观地认为其经济会迅速反弹,29位受访者中仅有六位预计当前财年经济实际会萎缩.

但随着这一年逐渐过去,这种乐观情绪也消退,甚至在最近这次调查中,没有一个受访者认为截至今年3月止的财年日本经济会成长.

过去一周对32位分析师的调查显示,下一财年日本经济料成长1.8%,3月止的当前财年料萎缩0.4%.这次调查结果与上月调查一致.

日本央行总裁白川方明表示,欧债危机不仅对於欧洲来说是最大的风险,对全球经济来说亦然.

分析师预计,重建需求的支撑效应在今年下半年逐渐消退,但可能从中国经济的提振作用中得到弥补,因为同期中国经济料表现不错.

认为日本今年某个时候出现衰退的机率为30%,基本持平於上月的35%.

当前财年日本工业生产料下降2.2%,明年料上升4.5%,上次调查结果分别为下降0.6%和上升5.5%.

这很大程度上要归因于日圆升值.

1月5日进行的另一项调查显示,分析师预计日圆兑美元一个月後的报价将在77左右,六个月後将在78日圆.

日圆走强并未在日本央行对抗通缩过程中提供帮助.

分析师预计2012年3月止财年的核心通胀率下降0.1%,下一财年将下滑0.2%,与前次调查结果基本一致.

调查显示,日本央行将维持近零利率至少要到2013年中期,但若金融市场动荡令经济面临的风险上升,其可能会在1-3月进一步放宽政策.

"如果对美联储和欧央行进一步放宽货币政策的预期上升,日圆可能进一步升值.这样日本央行就必须放宽政策了,"野村证券首席分析师木内登英表示.(完)