〔企业并购〕中投公司拟购入泰晤士水务10%的股份--金融时报

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透伦敦1月20日电---金融时报周五报导称,中国投资公司(CIC)拟购入英国公共事业公司泰晤士水务(Thames Water)的部分股份.泰晤士水务的给排水管道网络覆盖伦敦.
该报援引一名知情人士的话称,中投接近与泰晤士水务的控股公司Kemble Water达成购入泰晤士水务至多10%股份的协议.
此宗交易将是中投在英国进行的首次收购活动.本周英国财政大臣奥斯本曾到访北京进行投资洽谈.
继阿布扎比投资局[ADIAIN.UL]12月从麦格理集团(MQG.AX)牵头的财团手中购入泰晤士水务9.9%的股份後,这将成为外国投资者最近对该公司发起的第二宗收购交易.
尚未立即联系上相关公司对此置评.(完)
--编译 王翔琼;审校 程琳
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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