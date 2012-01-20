〔中国个股〕国海证券拟定向增发募资至多50亿元,用於增加资本金等

路透上海1月20日电---中国国海证券股份有限公司(000750.SZ)周五公告称,拟非公开发行不超过4.94亿股A股,募集资金至多50亿元人民币,将全部用於增加公司资本金、补充公司营运资金,以扩大公司业务规模特别是创新业务规模.

公告指出,本次发行价不低於定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%,即不低於10.12元/股.

发行对象包括大股东广西投资集团在内的不超过10家机构投资者,广西投资集团拟参与本次非公开发行,认购金额为不低於5亿元且不高於8亿元现金.

国海证券周五早盘报12.00元,涨0.49元,或4.26%.(完)