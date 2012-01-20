〔中国个股〕国海证券拟定向增发募资至多50亿元,用於增加资本金等

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海1月20日电---中国国海证券股份有限公司(000750.SZ)周五公告称,拟非公开发行不超过4.94亿股A股,募集资金至多50亿元人民币,将全部用於增加公司资本金、补充公司营运资金,以扩大公司业务规模特别是创新业务规模.
公告指出,本次发行价不低於定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%,即不低於10.12元/股.
发行对象包括大股东广西投资集团在内的不超过10家机构投资者,广西投资集团拟参与本次非公开发行,认购金额为不低於5亿元且不高於8亿元现金.
国海证券周五早盘报12.00元,涨0.49元,或4.26%.(完)
--发稿 边竞; 审校 黄凯
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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