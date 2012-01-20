〔路透调查〕加拿大2012年经济增幅料略放缓,因国内需求降温

路透多伦多1月19日电---路透调查显示,加拿大2012年经济表现可能将是七年来首次不如美国,因国内需求降温,且预期欧元区衰退冲击到出口业.

过去一周接受调查的约30位分析师预期,加拿大2012年经济增长率料在2.1%,低於三个月前调查预期的2.4%,预期美国同期经济增长率将为2.2%.

据分析师普遍预期,加拿大经济有望在2013年超过近邻美国,增长速度将加快至2.5%.

BMO Capital Markets资深经济分析师Sal Guatieri说道:"因家庭债务沉重,消费者支出将会放慢,而且去年全年已经是这一状况.预计抵押贷款增长和楼市活动会趋於温和."

加拿大12月失业率为7.5%,远低於美国8.5%的比率.预期今明两年加国失业率均值将分别在7.3%和7.0%.分析师对2012年的预期较上次调查维持不变.

预期2012年加拿大的核心通胀率将在1.8%,持平於前次调查.2013年将在2.0%.加拿大央行力争要将通胀率控制在2%左右.

路透调查显示,分析师预期2011年第四季的通胀率将在2.8%.2012和2013年的通胀率将分别降至2.0%和2.1%.(完)

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