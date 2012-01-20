〔路透调查〕法国经济增长前景愈发黯淡,萨科齐连任压力大增

路透巴黎1月19日电---路透调查显示,法国2012年经济增长前景变得更加黯淡,这使政府的减赤目标更加难以实现,并使数周之後即将面临总统连任竞选的萨科齐压力倍增.

路透过去一周访问了约20位分析师.结果显示,法国很可能已在2011年第四季度陷入温和衰退,10-12月当季经济或萎缩了0.2%,2012年第一季度料进一步萎缩0.1%.

不过调查亦显示,经济低迷不会持续太久,国内生产总值(GDP)将在第二季度恢复增长.

不过复苏步伐将缓慢,2012年全年经济料仅会增长0.1%,远低於10月调查时分析师预估的增长1.0%.

政府亦预估2012年经济将增长1.0%,同时计划今年把赤字降低到相当於GDP的4.5%的目标也是基於该预估.

分析师认为他们对今年经济的预估将面临更多的下行风险,因撙节措施打击需求,以及希腊债务违约的风险干扰该地区银行业的稳定,其中许多银行对希腊拥有曝险.

调查还显示,分析师预计到2012年底时,预算赤字相当於GDP的比例料为4.8%,到2013年时降至3.6%,而政府的目标是把赤字降低至欧盟制定的上限3%.(完)