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货币新闻 | 2012年 1月 20日 星期五 10:42 BJT

〔企业并购〕道富和摩根大通等将最终竞购德银旗下资产管理部门--消息

路透纽约1月19日电---熟悉谈判进展的消息人士称,道富银行(STT.N)、摩根大通(JPM.N)和Ameriprise Financial (AMP.N)位於竞购德意志银行DBKGN.UL旗下资产管理部门的最终名单之列.

德意志银行去年11月表示,由於新的监管规定、成本不断增加以及竞争加剧,其正在考虑出售许多资产管理业务.

两位消息人士上周四告诉路透,德银预计该部门出售所得超过25.8亿美元(20亿欧元).买家须在2月末之前递交最终竞购要约.

摩根大通、Ameriprise和道富银行及德银均拒绝置评.

虽然最终竞购方料提议整体收购资产管理部门,但消息人士称,德银最终可能拆分这块业务,然後分别出售.(完)

--编译 王兴亚;审校 孙茉莉

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