〔企业并购〕道富和摩根大通等将最终竞购德银旗下资产管理部门--消息

国际油市：亚洲低硫柴油现货价差承压，因供应量较大
路透新加坡3月1日 - 由于低硫柴油供应增加，含硫10ppm柴油较新加坡报价的现货价差周三降至每桶升水0.1美元，为路透2011年开始追踪此数据以来最低。
路透纽约1月19日电---熟悉谈判进展的消息人士称,道富银行(STT.N)、摩根大通(JPM.N)和Ameriprise Financial (AMP.N)位於竞购德意志银行DBKGN.UL旗下资产管理部门的最终名单之列.
德意志银行去年11月表示,由於新的监管规定、成本不断增加以及竞争加剧,其正在考虑出售许多资产管理业务.
两位消息人士上周四告诉路透,德银预计该部门出售所得超过25.8亿美元(20亿欧元).买家须在2月末之前递交最终竞购要约.
摩根大通、Ameriprise和道富银行及德银均拒绝置评.
虽然最终竞购方料提议整体收购资产管理部门,但消息人士称,德银最终可能拆分这块业务,然後分别出售.(完)
--编译 王兴亚;审校 孙茉莉
路透新加坡3月1日 - 由于低硫柴油供应增加，含硫10ppm柴油较新加坡报价的现货价差周三降至每桶升水0.1美元，为路透2011年开始追踪此数据以来最低。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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