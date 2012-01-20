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亚洲 | 2012年 1月 20日 星期五 09:53 BJT

〔芝加哥期市〕谷物期货续涨,受美元走疲与需求增长预期提振

路透悉尼1月20日电---美国玉米与小麦期货周五在亚洲早盘微涨,受美元走疲以及需求增长的希望支撑.之前全球市场受法国与西班牙标债结果良好提振上涨.

芝加哥期货交易所(CBOT)3月玉米期货CH2上涨0.37%,报6.08-1/4美元.

0038GMT,CBOT-3月小麦期货WH2上涨0.25%,报每蒲式耳6.06-1/4美元.

美国大豆期货Sc1上涨0.02%,报每蒲式耳11.97-1/4美元.

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