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亚洲 | 2012年 1月 30日 星期一 09:27 BJT

《中国待发行主板新股一览表》--1月30日

路透北京1月30日电---以下为已通过中国证监会发行审核委员会批准,待在沪市主板发行的新股一览表:

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  审核通过日期        公司名称          发行量(万股)     募集资金拟使用量(万元)    保荐人
      *1月16日        华贸国际         不超过10,000              50,000           中银国际
      *1月16日        宏昌股份               10,000              66,094           海通证券
       1月13日         人民网                 6,911              52,702           中信证券
       1月11日        一拖股份         不超过15,000             114,893           中信证券
       1月11日       中汽院股份        不超过19,200             110,972         中信建投证券
       1月 6日        明星电缆                8,667              55,297           国元证券     
  2012年1月4日        翠微股份         不超过 7,700              82,061         中信建投证券
      12月21日        怡球资源         不超过10,500              74,583         华泰联合证券
      12月16日        百隆东方         不超过15,000             106,229           中信证券
      11月25日        乔丹体育               11,250             106,424           中银国际
      10月24日        西部证券        不超过 20,000                   ~           招商证券
       9月28日       中国交通建设     不超过350,000           2,000,000           中银国际
                                                                                  国泰君安
                                                                                  中信证券
       9月23日        奥康股份        不超过  8,100             102,236           国信证券
       8月29日        陕煤股份        不超过200,000           1,725,100           中金公司
                                                                                  中银国际                                                   
  2011年7月25日       隆基股份                7,500             137,032           国信证券
                           
  注:1. 本表新股包括通过发审委批准,尚未刊登招股意向书.
     2. *代表新增内容.(完)

  欲浏览中国已公布新股发行上市日程表,请点选[ISU/CN]

  --整理 康熙泽; 审校 丁淑琴

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