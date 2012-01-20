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亚洲 | 2012年 1月 20日 星期五 10:01 BJT

〔中国新债〕云峰集团定於2月2日发行5亿元短期融资券,期限一年

路透北京1月20日电---中国上海云峰（集团）有限公司周五公告称,将於2月2日
簿记建档发行5亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
  云峰集团       9        5       12    2/2簿记建档   兴业银行     AA-      2/3        2/6   
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯

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